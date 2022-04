Wiceszef MSZ pokazał drastyczne zdjęcia. "Nie możemy odwracać wzroku"

Ukraina - Rosja

"Wielu z was nie chce patrzeć na te zdjęcia. Ja również nie chcę. Ale nie możemy odwracać wzroku, musimy pokazać to całemu światu" - napisał na Twitterze wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Do wpisu dołączył drastyczne zdjęcia z ukraińskiej Buczy.

Zdjęcie Jedno ze zdjęć z Buczy, które pokazała strona Ukraińska, udostępnił je też Paweł Jabłoński (pikselizacja-Interia) / materiał zewnętrzny