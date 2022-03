We wtorek trzema korytarzami humanitarnymi własnym transportem dojechało do Zaporoża ok. 1,7 tys. ludzi, z nich prawie 940 osób z oblężonego przez Rosjan Mariupola.

W mieście Wasylówka w obwodzie zaporoskim Rosjanie cały dzień blokują kolumny autobusów do ewakuacji i ciężarówki z pomocą humanitarną, które wyjechały rano do Berdiańska, Melitopolu i Enerhodaru.

Rząd chce wesprzeć wywiezionych do Rosji

Zablokowano też zorganizowane kolumny ludzi jadących prywatnymi środkami transportu do Zaporoża z Tokmaku i Enerhodaru, również w obwodzie zaporoskim.

Jak poinformowało ministerstwo ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów, rząd planuje uruchomienie programu wsparcia dla osób przymusowo wywiezionych przez Rosjan z Ukrainy do Rosji. Według Wereszczuk już wiele takich osób wróciło do kraju.

