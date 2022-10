Wicepremier prosi Ukraińców, by spędzili zimę za granicą

Oprac.: Dawid Skrzypiński Ukraina - Rosja

- Jeżeli macie możliwość, żeby zostać, to lepiej póki co przezimować za granicą - powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Władze zwróciły się do swoich rodaków z prośbą o pozostanie za granicą ze względu na nasilane ataki Rosji na ukraińską infrastrukturę krytyczną. W związku z tym zimą w Ukrainie mogą występować problemy z energią elektryczną, ciepłem oraz dostępem do bieżącej wody.

Zdjęcie Migranci z Ukrainy przekraczający granicę z Polską / Pascal Bachelet / BSIP / Universal Images Group / Forum / Agencja FORUM