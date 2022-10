- Putin i jego żołnierze muszą odejść. To jest całkowicie oczywiste. Jeśli Putin się zatrzyma, wojna się skończy. Jeśli Ukraina się zatrzyma, to zostanie zniszczona. I tu jest zasadnicza różnica - stwierdził Werner Kogler występując w Radzie Narodowej, izbie niższej parlamentu.

Wicekanclerz Austrii mówił również w swoim przemówieniu o "potwornej agresywnej wojnie", jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Według niego w takiej sytuacji nie można stać z boku i być neutralnym.

- Kto to obserwuje i nic nie robi, staje się współwinnym masowych morderstw, gwałtów i porwań! Tu nie może być neutralności - stwierdził.

Mobilizacja w Rosji

Władimir Putin 21 września wydał dekret o częściowej mobilizacji na wojnę z Ukrainą oraz zagroził "użyciem wszelkich środków", by bronić Rosji przed rzekomym zagrożeniem z Zachodu. Według oficjalnych przekazów Kremla pod broń ma zostać wezwanych około 300 tys. rezerwistów.

Decyzja wywołała powszechne niezadowolenie wśród urzędników i obywateli z uwagi na sposób jej prowadzenia. Pojawiły się skargi, że wezwania do wojska wysyłano mężczyznom w oczywisty sposób nienadającym się do służby.

Mobilizacja skłoniła tysiące osób do ucieczki z Rosji. Dane porównujące rezerwacje od 21 września do 27 września pokazują, że udział sprzedanych biletów w jedną stronę wzrósł do 73 proc. w tygodniu ogłoszenia poboru w porównaniu z 47 proc. w poprzednim tygodniu.