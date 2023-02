Wiadomo, co Putin powie w orędziu. Dopuszcza użycie atomu i koniec Rosji

Popularny na Telegramie insiderski kanał "General SVR", prowadzony przez byłego generała rosyjskiego wywiadu zagranicznego (SVR), wielokrotnie zdradzał, co aktualnie dzieje się na Kremlu, a jego nieoficjalne informacje wielokrotnie okazywały się później prawdą. Tym razem "generał" zapowiedział, co niebawem wygłosi prezydent Władimir Putin.

21 lutego w samo południe przywódca wygłosi orędzie do Zgromadzenia Federalnego - czyli do Dumy Państwowej i Rady Federacji. Jego przemówienie będzie transmitowane przez trzy rosyjskie stacje telewizyjne.

Jak podała Duma Państwowa, doroczne wystąpienie głowy państwa w parlamencie poświęcone będzie "sytuacji w kraju oraz głównym kierunkom polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa".

W 2022 roku Putin, łamiąc postanowienia rosyjskiej konstytucji, nie przemówił do Zgromadzenia Federalnego. Jak tłumaczył, "trudno było wówczas ocenić wyniki i konkretne plany na najbliższą przyszłość w określonym momencie". Media twierdziły, że było to spowodowane fatalną sytuacją na froncie.

Władimir Putin: Zjednoczmy się, bo inaczej Rosja przestanie istnieć

"Generał SVR" informuje, że Władimir Putin przygotowuje kilka wersji tekstu swojego orędzia. Wersja podstawowa przemówienia jest w większości neutralna i stanowi wykład o walce Rosji z "hordami zdradzieckich wrogów", którzy rękami "ukraińskich faszystowskich nacjonalistów" próbują zniszczyć "rosyjski naród w Donbasie i południowo-wschodniej Ukrainie".

Władimir Putin ma ponownie nawiązać do "niesprawiedliwego podziału terytoriów po rozpadzie ZSRR", kiedy terytoria "pierwotnie rosyjskie" zostały roztrwonione, a miliony Rosjan znalazły się poza granicami kraju.

Prezydent ma kilkakrotnie wezwać obywateli do zjednoczenia się, wstania i zwycięstwa, bo w przeciwnym razie "Rosja przestanie istnieć".

"Plus, tradycyjnie, kilka zagrożeń związanych z użyciem broni jądrowej" - dodał "Generał SVR".

Całe przemówienie ma sprowadzać się do aluzji, że można się zjednoczyć i przetrwać tylko poprzez powszechną mobilizację.

Rosja: Druga wersja orędzia Władimira Putina

Istnieje jednak druga, bardziej radykalna wersja orędzia. Putin ma w niej ostrzej oceniać to, co dzieje się na froncie i wezwać do zjednoczenie z konkretnymi rozkazami. Te opcje zawierają nie tylko powszechną mobilizację i ogłoszenie stanu wojennego, ale także znaczące przetasowania personalne w rosyjskim rządzie.

"Znając niezdecydowanie Putina, jest bardzo prawdopodobne, że odczytana zostanie wersja miękka, tym bardziej, że jego pomocnicy otrzymali już tekst do korekty, a główne tezy wkrótce trafią w przestrzeń informacyjną" - ocenia "generał".

Jak przekazano, do końca wiosny w ramach mobilizacji powinno zostać pobranych co najmniej 200 tys. ludzi. Orędzie Władimira Putina ma przygotować naród rosyjski na ten krok.