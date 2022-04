- Prowadzimy rozmowy z różnymi partnerami w celu skutecznego wsparcia Ukrainy, także w obszarze artylerii. Obecnie rozważane są różne opcje - powiedziała w piątek rzeczniczka ministerstwa obrony.

"Wojsko krytyczne"

Problem polegać może na tym, że tylko około 40 ze 119 posiadanych przez Bundeswehrę sztuk Panzerhaubitze 2000 jest obecnie gotowych do użycia. Jak pisze "Welt", wojsko jest w tej sytuacji krytycznie nastawione do wysłania nawet kilku haubic.

Dostawy haubic na Ukrainę będą prawdopodobnie zrealizowane za pośrednictwem Czech, rozmowy z Pragą w tej kwestii zaczęły się na początku tygodnia - dodaje "Welt" i przypomina, że wnioski eksportowe przemysłu obronnego, dotyczące wysłania transporterów opancerzonych Marder i czołgów Leopard, czekają nadal na rozpatrzenie w federalnej Radzie Bezpieczeństwa.

Bundestag za dostarczeniem ciężkiej broni Ukrainie

Bundestag zdecydowaną większością głosów opowiedział się w czwartek za dostarczeniem Ukrainie ciężkiej broni w celu odparcia rosyjskiego ataku. 586 posłów głosowało za, 100 przeciw. Siedmiu posłów wstrzymało się od głosu.

Posłowie wezwali rząd federalny do "kontynuowania i, o ile to możliwe, przyspieszenia dostaw potrzebnego sprzętu do Ukrainy, przy jednoczesnym rozszerzeniu dostaw o broń ciężką i złożone systemy (...)". Niemiecki rząd otrzymał również wyraźne poparcie dla wszystkich podjętych dotychczas kroków, w tym sankcji wobec Rosji, pomocy w śledztwach dotyczących zbrodni wojennych oraz przebudowy niemieckiej infrastruktury, tak aby nie była już zależna od rosyjskich dostaw energii.