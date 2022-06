- Zaproponowaliśmy przejazd przez terytorium Węgier, a co więcej, ułatwienie tranzytu jakichkolwiek dostaw żywności przeznaczonych dla różnych części świata z Ukrainy, głównie dla Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu - powiedział minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, cytowany przez agencję Reutera.

"Dostęp kolejowy z Węgier do portów jest szybki"

W czasie spotkania szefów dyplomacji państw UE Szijjarto podkreślił, że na wschodniej granicy Węgier można rozmieścić dwa centra logistyczne.

- W ten sposób, jeśli jakikolwiek rodzaj ziarna albo innego płodu rolnego miałby zostać eksportowany na Bliski Wschód albo do Afryki Północnej przez Węgry, byłoby to sprawne. (...) Dostęp kolejowy z Węgier do portów w Europie Południowo-Wschodniej jest szybki - skomentował minister spraw zagranicznych Węgier

Problemy w dostawach zboża

Ukraina jest jednym z głównych światowych producentów zbóż i roślin oleistych, ale jej eksport gwałtownie spadł od początku rosyjskiej inwazji 24 lutego. Z powodu rosyjskiej blokady ukraińskich portów Morza Czarnego Kijów próbuje wykorzystać transport drogowy, rzeczny i kolejowy do eksportu swoich produktów.