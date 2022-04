Warszawa: Długie kolejki Ukraińców przed sklepem z darmowymi produktami

Centrum Pomocy Puławska 20 czynne jest we wtorki, czwartki (od godz. 12) i w soboty (od 10). Kolejki ustawiają się już od samego rana. Punkt przyjmuje dziennie od 500 do tysiąca osób - podaje rmf24.pl.

Free shop dla Ukraińców

Punkt, który prowadzi Fundacja Rozwoju Kinematografii, działa na zasadzie free shopu, czyli sklepu z darmowymi produktami - żywnością, środkami higienicznymi i ubraniami. Na miejscu nie są wydawane gotowe posiłki.

Aby wejść do sklepu należy okazać ukraiński paszport z pieczątką wjazdu po 24 lutego 2022 roku, czyli po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Możliwa jest jedna wizyta tygodniowo. W sklepie może przebywać maksymalnie 10 klientów.

Reklama

Każdy może pomóc

Free shop szuka wolontariuszy, a także zachęca do przynoszenia produktów, które trafią do uchodźców z Ukrainy. Lista potrzebnych rzeczy jest dostępna w tym miejscu.

Uchodźcy z Ukrainy

Jak wynika z najnowszych danych Straży Granicznej, od początku wojny w Ukrainie, do Polski przyjechało niemal 3 mln Ukraińców. Choć osoby te wyjeżdżają również do innych krajów, to Polska przyjęła najwięcej uchodźców.

Środa to 63. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Śledź naszą relację na żywo.