Wagony pełne ciał żołnierzy. Rosja nie chce ich odebrać

Oprac.: Michał Lao Ukraina - Rosja

"Rosja nadal nie odbiera ciał swoich zmarłych żołnierzy, szczerze mówiąc nie wiem, jak to skomentować" - przekazał doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko, publikując zdjęcia wagonów-chłodni, do których Ukraińcy układają ciała rosyjskich wojskowych poległych w wojnie w Ukrainie. Takie wagony pojawiły się w różnych częściach kraju. Kijów chce wysłać je do Moskwy.

Zdjęcie W wagonach-chłodniach układane są ciała rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w wojnie w Ukrainie / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA