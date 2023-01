Wieść o śmierci obywatela Tanzanii w Ukrainie przekazała BBC, która potwierdziła tę informację u jego rodziny. - Tarimo studiował w Moskwie na Rosyjskim Uniwersytecie Technologicznym, ale w styczniu 2021 roku trafił do więzienia za coś, co określono jako "przestępstwa związane z narkotykami" - mówi w rozmowie z brytyjskimi mediami jeden z bliskich Tanzańczyka.

Mężczyzna miał zostać w zeszłym roku zwerbowany przez Grupę Wagnera na postawie rzekomej amnezji, jaką miał uzyskać po wstąpieniu do armii najemniczej i pojechaniu na front. W rozmowie z BBC krewni przekazali, że odradzali mu dołączanie do wagnerowców, jednak Tarimo przekazał im, że "dołączy do Grupy, by wyjść na wolność".

Wojna w Ukrainie. Pod Bachumutem zginął członek Grupy Wagnera z Tanzanii

Rodzina dowiedziała się, że 33-latek zginął w październiku zeszłego roku. - Ostatnio kontaktowaliśmy się z nim 17 października, (...) a w grudniu otrzymaliśmy informację od jego przyjaciół, że nie żyje" - przekazali najbliżsi.

Według BBC rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti przeprowadziła wywiad z jednym z żołnierzy, który walczył u boku Tarimo. Miał on powiedzieć, że Tanzańczyk zginął, próbując pomóc rannemu kompanowi.

Z kolei wykorzystywana przez Prigożyna do poprawy wizerunku swojej grupy Federalna Agencja Informacyjna opublikowała materiał z nabożeństwa żałobnego poległego żołnierza. Pisano wówczas, że Tarimo zginął 24 października w miejscu intensywnych walk w pobliżu Bachmutu. Miał też zostać oznaczony pośmiertnie wagnerowskim medalem "za odwagę".