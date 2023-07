Trwają rozważania dotyczące przyszłości Grupy Wagnera oraz lidera najemników Jewgienija Prigożyna.

Według najnowszych doniesień gazety "The New York Times", która powołuje się na słowa anonimowego urzędnika Pentagonu, Prigożyn korzysta najpewniej z sobowtóra, by ukrywać swoje ruchy.

Z kolei portal "Ukrainska Prawda" donosi, że nie widać żadnych oznak wydalenia lub zatrzymania przez władze rosyjskie dowódców lub szeregowych bojowników Grupy Wagnera, którzy brali udział w powstaniu w Federacji Rosyjskiej.

Tymczasem z Rosji dochodzą nowe informacje o postępowaniu najemników.

Wojna na Ukrainie. Wagnerowcy w akcji. Wynieśli towar ze sklepu

Z doniesień rosyjskich kanałów w serwisie Telegram - informuje o nich portal NEXTA - wynika, że wagnerowcy nie przywiązują zbyt dużej wagi do zasad panujących w społeczeństwie.

Właścicielka sklepu z magicznymi gadżetami "Promagia" w Biełgorodzie poskarżyła się na zachowanie dwóch mężczyzn w mundurach z naszywkami Grupy Wagnera i literami "Z".

Mężczyźni mieli początkowo rozpytywać o to, kto zarządza sklepem oraz zażądali pieniędzy.

Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu.