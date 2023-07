Wagnerowcy na Białorusi. Pokazano zdjęcia satelitarne bazy

Oprac.: Marcin Jan Orłowski Ukraina - Rosja

Już kilka tysięcy najemników Grupy Wagnera znajduje się w bazach wojskowych we wsi Cel na Białorusi. Nie ma jednak informacji, co stało się ze sprzętem ciężkim, należącym do jednostek prywatnej armii Jewgienija Prigożyna - informuje brytyjskie ministerstwo obrony.

Zdjęcie Grupa Wagnera i białoruskie wojsko / T.me/modmilby / materiały prasowe