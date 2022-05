Wskutek uderzenia czterech rakiet uszkodzone zostało cywilne przedsiębiorstwo produkcji mebli w dzielnicy mieszkalnej. Wybuchł pożar, który ogarnął powierzchnię blisko 900 m kw., ale został już ugaszony.

Dwie rakiety trafiły w pas startowy, który uszkodzony był już wcześniej, oraz w pomieszczenie kontroli lotów.

Odessa to trzecie co do wielkości miasto Ukrainy leżące na południu kraju nad Morzem Czarnym.

Wojna Rosja-Ukraina. Ataki na Odessę

23 kwietnia w rosyjskim ataku rakietowym na Odessę jeden z pocisków uderzył w 15-piętrowy budynek mieszkalny, wywołując pożar. Zginęło co najmniej osiem osób, 18 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych było trzymiesięczne niemowlę.

30 kwietnia z kolei, jak podało ukraińskie wojsko, Rosjanie uderzyli w lotnisko w Odessie i zniszczyli pas startowy. Agencja Unian informowała wówczas, że odgłosy wybuchów słychać było w całym mieście.

Wojna w Ukrainie trwa 73. dzień, od kiedy 24 lutego rosyjskie wojska zaatakowały ten niepodległy kraj.