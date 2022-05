W obwodzie chersońskim Rosjanie chcą wcielać do wojska Ukraińców

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

- Rosjanie chcą zmusić Ukraińców do walki przeciwko Ukrainie – cytuje ukraińskie dowództwo operacyjne Południe, agencja Ukrinform. Według strony ukraińskiej, okupanci zajmujący obwód chersoński mają plan, by wcielać do wojska tamtejszych mężczyzn.

Zdjęcie Rosyjscy żołnierze; zdj. ilustracyjne / ALEXANDER NEMENOV / AFP / AFP