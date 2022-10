Szef wspólnoty mieszkaniowej jednego z moskiewskich osiedli został wezwany na policję, gdzie poinformowano go o zarządzeniu w sprawie sprawdzenia wszystkich schronów - opowiedział portalowi mieszkaniec. Drugi mieszkaniec tego elitarnego kompleksu przekazał, że zarządca na czacie lokatorskim napisał, iż na parking będą przywiezione łóżka, apteczki i grzejniki.

Z kolei na drzwiach budynków ze wspólnoty mieszkaniowej Atom pojawiły się ogłoszenia o przygotowaniach do "przyjęcia potrzebujących schronienia". Zaapelowano do mieszkańców o zabranie z parkingów swoich rzeczy i samochodów do 18 października.

Portal podkreśla, że przygotowanie schronów na wypadek ostrzałów rozpoczęło się w Rosji już wiosną.

Eksplozje na lotnisku w Biełgorodzie

W pobliżu lotniska w miejscowości Biełgorod w Rosji miało dzisiaj miejsce kilkanaście eksplozji. W sieci pojawiły się nagrania, na których zarejestrowano dźwięk wybuchu oraz kłęby dymu. Rosyjskie władze twierdzą, że doszło do ostrzału.

"Miejscowi mieszkańcy naliczyli 16 wybuchów w rejonie lotniska" - podało Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy.



Wcześniej w niedzielę prorosyjscy separatyści oskarżyli armię ukraińską o dokonanie ostrzału budynku administracji miejskiej Doniecka.