Війна в Україні. Біженці. Де шукати допомоги в Польщі?

Польський уряд запустив веб-сторінку з інформацією польською, українською, російською та англійською мовами: [посилання]

Пункт пропуску | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА Дорогуськ-Ягодзін

Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175 Дорогуськ - житловий масив

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· Долгобичів-Угринів

Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

· Зосін-Устилуг

Шкільний комплекс у Городло, вул. Piłsudskiego 58, 22-523 Городло

· Гребенне-Рава Руська

Початкова школа в Любичі Кролевській (задня частина спортивного залу), вул. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

· Корчова-Краковець

Загальна кімната, Korczowa 155, 37-552 Korczowa

· Медика-Сегінє

Спортивний зал - Медика 285, 37-732 Медика

· Будомир-Грушів

Початкова школа в Кровіці Сама 183, 37-625 Кровіця Сама

· Крощенко-Смольниця

Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устшики Дольні



ГАРЯЧА ЛІНІЯ - +48 47 721 75 75

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ - www.ua.gov.pl

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Українці - в'їзд до Польщі

Громадянин України може в'їхати до Польщі на підставі:

безвізового режиму на основі біометричного паспорта;

національної візи (D) або шенгенської візи (C);

візи з позначенням D або C, або дозволу на проживання виданий іншою державою Шенгену;

наявності дозволу на тимчасове проживання, дозволу на постійне проживання або довгострокового резидента ЄС та дійсної карти проживання;

заяви про міжнародний захист, складений на польському кордоні;

згоди начальника Державної прикордонної служби, що надається при перетині кордону.

У мене немає документів, чи впустять мене до Польщі?

Так.

Якщо громадянин України має недійсні, неповні документи або вони відсутні, застосовується правила ст. 32 Закону про іноземців, де начальник Державної прикордонної служби, отримавши згоду головнокомандувача Прикордонної служби, може дати згоду на перебування в країні до 15 днів.

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