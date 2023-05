Premier Węgier we wtorek wziął udział w forum ekonomicznym w Katarze. W trakcie wydarzenia mówił m.in. o sytuacji w Ukrainie. - Węgry są w wyjątkowej sytuacji w związku z wojną w Ukrainie. Ukraina nie jest krajem oddalonym od nas, to nasz sąsiad - wyjaśnił, dodając, że w walkach w Ukrainie tracą życia także obywatele Węgier.

- Dlatego patrzymy na tę sytuację inaczej. Nie należymy do mainstreamowego podejścia w Europie - mówił.

Orban: Rozwiązanie sprawy na polu bitwy nie jest możliwe

Zdaniem Orbana wojna na Ukrainie nigdy nie powinna była się wydarzyć i świadczy o porażce dyplomacji. - Gdy patrzymy na to, co dzieje się na froncie, dla nas jest jasne, że rozwiązanie sprawy na polu bitwy nie jest możliwe (...) Pytaniem nie jest, kto dokonał inwazji na kogo, ale co się wydarzyło następnego dnia rano. Faktem jest, że następnego dnia włączyło się coraz więcej i więcej osób i wtedy także zmalało prawdopodobieństwo zwycięstwa po którejś ze stron. To wojna, która wiele osób pozbawia życia, nie przynosząc żadnych rezultatów - ocenił.

- My rozumiemy, jak bardzo Ukraińcy cierpią, ale wypowiadam się tutaj jako polityk, a najważniejszym dla polityka międzynarodowego jest obrona życia, zwłaszcza jeżeli jesteś przekonany, a ja jestem, że nie ma szansy na wygranie tej wojny - zaznaczył.

Według Viktora Orbana więcej działań powinno być skierowanych na to, by przekonywać wszystkich, że jedynym rozwiązaniem jest zawieszenie broni . - Po zawieszeniu broni powinny rozpocząć się rozmowy pokojowe - ocenił. - Patrząc na realne szanse, patrząc na dane, otoczenie i patrząc na fakt, że NATO nie wyśle swoich żołnierzy, jasnym jest, że nie dojdzie do zwycięstwa biednych Ukraińców na polu walki. Takie jest moje stanowisko - zaznaczył.

Premier Węgier przypomniał, że zawsze był zwolennikiem prowadzenia rozmów pokojowych, a nie przyczyniania się do eskalacji konfliktu.

Wojna na Ukrainie. Viktor Orban: USA musi zawrzeć porozumienie z Rosją

W ocenie Orbana, wojna w Ukrainie może się całkowicie zakończyć, gdy "USA zawrze porozumienie z Rosją".

- Ukraina jest bardzo ważna, ale myśląc długoterminowo, strategicznie USA są gwarantem bezpiecznej przyszłości w Europie. Jako Europejczyk nie jestem zadowolony z takiej sytuacji, ale to jest jedyna szansa na rozwiązanie konfliktu- powiedział.

Premier zaznaczył, że liczy na wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Dodał również, że zawsze będzie kierował się dobrem Węgier, nawet jeśli dla części krajów w Europie oznacza to "bycie za Rosją".

Rzecznik MSZ Ukrainy odpowiada na słowa Orbana

Na słowa Orbana zareagował rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeg Nikolenko. "Premier Węgier Viktor Orban, komentując agresję Rosji na Ukrainę, oświadczył, że nie ma znaczenia, kto do kogo napadł. Jest przekonany, że Ukraina nie wygra wojny. Na Kremlu powinni się cieszyć: Szef węgierskiego rządu zdjął odpowiedzialność Rosji za jej agresję na Ukrainę" - napisał.

Nikolenko przypomniał, że "ci sami europejscy politycy" w ubiegłym roku przewidywali, że Ukraina podda się po 72 godzinach. "Mylili się wtedy, mylą się teraz" - skomentował.

"W przeciwieństwie do zwolenników kapitulacji przed wrogiem bez żadnego oporu, Ukraińcy będą walczyć aż do ostatecznego wyzwolenia swoich terytoriów spod rosyjskiej okupacji. To jedyna droga nie tylko do przywrócenia pokoju w Ukrainie, ale także do zapewnienia bezpieczeństwa całej Europy. Dlatego teraz niezwykle ważne jest połączenie sił, by Ukraina miała wszystko, czego potrzeba, aby przyspieszyć klęskę Rosji" - dodał.