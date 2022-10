USA zapowiadają "agresywne kroki" ws. sprzedaży irańskich dronów do Rosji

Oprac.: Aleksander Żuławnik Ukraina - Rosja

USA podejmą "praktyczne, agresywne kroki", by ograniczyć sprzedaż irańskich dronów do Rosji. - Waszyngton ma wiele sposobów na to, by pociągnąć Teheran i Moskwę do odpowiedzialności - powiedział zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel.

Zdjęcie Irańskie drony kamikadze / AFP PHOTO / HO / IRANIAN ARMY OFFICE / AFP