Jak przekazało dowództwo sił transportowych USA, z portu North Charleston w Karolinie Południowej w ubiegłym tygodniu wyruszyła pierwsza partia 60 bojowych wozów piechoty Bradley.

"Dostarczając tę pierwszą przesyłkę Bradley Fighting Vehicles, sprawność logistyczna TRANSCOM pozostaje na pełnym widoku" - oznajmiła na Twitterze szefowa jednostki, gen. Jacqueline Van Ovost.

USA a Ukraina. Wozy Bradley w drodze do Europy

Jak podano w komunikacie, 60 wozów M2A2 odpłynęły z portu w North Charleston w ubiegłym tygodniu i drogą morską zostaną przetransportowane do Europy. Od drugiego tygodnia stycznia w niemieckim Grafenwoehr trwa szkolenie ukraińskich sił z użycia wozów i połączonych operacji wojskowych.

- Mamy nadzieję, że to zwiększy zdolności Ukraińców do czynienia postępów na polu walki i odzyskania utraconych terenów, dzięki sprzętowi, który dorównuje lub przewyższa to, co mają Rosjanie - powiedziała ppłk sił lądowych Rebecca D'Angelo.

W ramach trzech ostatnich pakietów pomocy wojskowej dla Ukrainy wartych prawie sześć mld dolarów USA zadeklarowały przekazanie Ukrainie m.in. 109 wozów Bradley, 90 kołowych transporterów opancerzonych Stryker i 31 czołgów M1A2 Abrams.