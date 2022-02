Rosja oświadczyła w czwartek Stanom Zjednoczonym, że wstępnymi warunkami deeskalacji kryzysu na Ukrainie będzie wstrzymanie dostaw broni na Ukrainę, wycofanie tej już dostarczonej oraz dostosowanie się Kijowa do porozumień mińskich - podała agencja informacyjna RIA.

Ukraina-Rosja: Wycofanie sił amerykańskich z Europy

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji złożyło oświadczenie po przekazaniu odpowiedzi Moskwy na propozycje Waszyngtonu w zakresie bezpieczeństwa - ustaliła agencja Reutera.



Rosjanie nalegają również na wycofanie wszystkich sił amerykańskich z Europy Środkowo-Wschodniej - podała RIA.

Kilkadziesiąt minut po doniesieniach mediów pojawił się komunikat Kremla. Władze Rosji oświadczyły w czwartek, że w razie "braku gotowości" USA do porozumiewania się w sprawie prawnie wiążących tzw. gwarancji bezpieczeństwa, Moskwa "będzie zmuszona reagować, w tym drogą realizacji środków o charakterze militarno-technicznym".



Zapowiedź ta znalazła się w formalnej odpowiedzi na propozycje Waszyngtonu przedstawione Moskwie na jej żądania w sferze bezpieczeństwa. Jak ocenia agencja Reutera, "środki militarno-techniczne" mogą oznaczać m.in. takie działania, jak rozmieszczenie pocisków i wojsk.

Trwa budowa mostu pontonowego na rzece Prypeć

Na zdjęciach satelitarnych zlokalizowano zbudowany na rzece Prypeć na Białorusi most pontonowy, znajduje się on 6 km od granic Ukrainy. Wywiady państw zachodnich oraz urzędnicy związani z obronnością uważnie śledzą ruchy wokół konstrukcji - poinformowała w czwartek amerykańska stacja CNN.



"Rosja wznosi mosty, szpitale polowe i innego rodzaju infrastrukturę wojskową, dlatego nie możemy brać poważnie ich słów o deeskalacji" - podało CNN, powołując się na zajmujące się sprawą źródło. Zbudowany most mógłby zostać użyty przez rosyjskie wojsko do szturmu na Kijów - oceniła stacja.



