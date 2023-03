- Kolejna transza pomocy militarnej dla Kijowa będzie sfinansowana na mocy specjalnych ustawowych uprawnień prezydenta USA, które pozwalają mu w sytuacjach nadzwyczajnych na przekazywanie środków, usług lub dóbr bez występowanie o aprobatę kongresu - powiedział Antony Blinken.

- Ten pakiet pomocowy zawiera więcej amunicji do dostarczonych przez USA HIMARS-ów i haubic, które Ukraina tak skutecznie wykorzystuje do obrony, jak też do bojowych wozów piechoty Bradley, mosty czołgowe, a także pociski burzące i inny sprzęt, serwisowanie i szkolenia - poinformował sekretarz stanu.

Reklama

Wojna w Ukrainie. Biden i Scholz mają rozmawiać o pomocy wojskowej

Pomoc wojskowa dla Ukrainy ma być jednym z tematów rozmów podczas odbywającego się w piątek w Waszyngtonie spotkania prezydenta USA Joe Bidena i kanclerza Niemiec Olafa Scholza - zapowiadał wcześniej Biały Dom.

Podczas piątkowej konferencji zaznaczono, że Biały Dom jest w stałej komunikacji z sojusznikami zarówno w sprawie wojny w Ukrainie, jak i sankcji na Rosję.

Po raz pierwszy w pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy mają znaleźć się również mosty taktyczne do przemieszczania czołgów i pojazdów opancerzonych - dodaje Reuters.

- Mosty szturmowe są niezbędne w operacjach z użyciem broni połączonej. Pozwala pojazdom pancernym przekraczać wąskie rzeki i rowy, które w przeciwnym razie spowodowałyby spowolnienie przemieszczania się sił - powiedział Jack Watling, starszy pracownik naukowy ds. wojny lądowej w londyńskim Royal United Services Institute.