Jak podał w komunikacie resort obrony USA, w nowym pakiecie są dwa systemy NASAMS, cztery radary przeciwartyleryjskie, do 150 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm oraz "dodatkowa amunicja" do mobilnych systemów artylerii rakietowej HIMARS. Dostarczenie tej broni, o którą od dawna zabiegała Ukraina, zapowiedział już w czwartek prezydent Joe Biden.

W przeciwieństwie do poprzednich trzynastu pakietów pomocy wojskowej dla Ukrainy, większość sprzętu zostanie przekazana nie z magazynów sił zbrojnych USA, lecz zakupiona dla Ukrainy od producentów w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative. Z amerykańskich magazynów wysłane zostaną rakiety do HIMARS o wartości 50 mln USD.

Współpraca międzynarodowa dla Ukrainy

NASAMS to rakietowy system obrony powietrznej średniego zasięgu produkowany przez amerykański koncern zbrojeniowy Raytheon i norweski Kongsberg. Używa on standardowych amerykańskich rakiet powietrze-powietrze przystosowanych do wystrzeliwania z naziemnych wyrzutni. Jest używany m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.

"DoD [Departament Obrony] docenia współpracę z Norwegią, by umożliwić historyczną dostawę przez Stany Zjednoczone nowoczesnych systemów obrony powietrznej, które pomogą Ukrainie obronić się przed brutalnymi atakami Rosji z powietrza" - napisano w oświadczeniu.

Nie podano dotąd, kiedy systemy trafią na Ukrainę. Wiadomo jednak, że ukraińscy żołnierze będą musieli przejść szkolenie z jego obsługi - jednego z pierwszych zachodnich systemów tego typu.