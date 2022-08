O zatwierdzeniu pakietu poinformował w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Dodał, że będzie to już 17. pakiet sprzętu dla Ukrainy pochodzący bezpośrednio z amerykańskich magazynów. Łączna wartość obiecanej pomocy wojskowej dla Kijowa od początku rosyjskiej inwazji to niemal osiem mld dolarów.

Nie podano dotąd szczegółów pakietu poza tym, że będzie zawierał dodatkowe rakiety do zestawów HIMARS oraz amunicję artyleryjską do haubic 155mm.

Ostatnie cztery wyrzutnie HIMARS dotarły do Ukrainy

W piątek ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało, że ostatnie cztery wyrzutnie HIMARS dotarły do Ukrainy, co zwiększyło ich liczbę do 16.

Kirby poinformował, że pakiet był omawiany podczas piątkowej rozmowy telefonicznej w gronie szefa dyplomacji USA Antony'ego Blinkena, doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana oraz najwyższego rangą dowódcy wojskowego gen. Marka Milleya z ich ukraińskimi odpowiednikami.