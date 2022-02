USA nakładają sankcje na Rosję. Wystąpienie Joe Bidena

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

Chcę nałożyć na Rosję sankcje, które wychodzą daleko poza to, co zrobili nasi sojusznicy - powiedział we wtorek prezydent Joe Biden. Dodał, że sankcje będą Rosję dużo kosztowały. - Nadal uważamy, że Rosja zaatakuje Ukrainę, a Kijów jest zagrożony - stwierdził prezydent.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / Oliver Contreras/POOL / PAP/EPA