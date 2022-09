USA i UE ostrzegają Rosję o konsekwencjach pseudoreferendów. "Mamy szereg narzędzi"

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

O "zwiększonych konsekwencjach" ostrzegał Rosję Amerykański Departament Stanu we wtorek. Miałoby do nich dojść, jeśli zdecydowałaby ona o zaanektowaniu części Ukrainy. - Daliśmy jasno do zrozumienia, że będą zwiększone konsekwencje. Mamy szereg narzędzi - oświadczył wysoki urzędnik Departamentu Stanu, którego wypowiedź cytuje Reuters. Także główny dyplomata Unii Europejskiej Josep Borrell zagroził Moskwie kolejnymi sankcjami w związku z planowanymi w kilku regionach Ukrainy pseudoreferendami w sprawie przyłączenia do Rosji.

Zdjęcie Joseph Borell / AFP