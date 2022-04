- Niech nikt nie ma wątpliwości, że Rosja będzie odpowiedzialna za uderzenie rakietą w Kramatorsk, śmierć cywilów w Buczy i trwające niszczenie Mariupola i Charkowa. Osoby odpowiedzialne za te zbrodnie muszą stanąć przed sądem - powiedział Carpenter.

Według niego z amerykańskich szacunków wynika, że uderzenie w stację w Kramatorsku zostało wykonane przez rosyjską rakietę balistyczną krótkiego zasięgu.

Zbrodnie wojenne w Ukrainie

Carpenter dodał, że oprócz zapewnienia Ukrainie jak największej pomocy w zakresie bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone wspierają również szereg mechanizmów ścigania przestępstw na Ukrainie, w tym śledztw prowadzonych przez władze ukraińskie za pośrednictwem międzynarodowych mechanizmów śledczych, a także przy pracach nad dokumentowaniem naruszeń praw człowieka.

- W tej chwili, na prośbę prokuratora generalnego Ukrainy, Stany Zjednoczone wspierają międzynarodowy zespół prokuratorów i innych ekspertów ds. zbrodni wojennych, pracujących w regionie. Ten interdyscyplinarny zespół amerykańskich ekspertów bezpośrednio wspiera analizy biura prokuratora generalnego, dotyczące dowodów okrucieństw w celu dalszego ścigania - powiedział Carpenter.

Mówił również o Mechanizmie Moskiewskim OBWE, który został uruchomiony przez 45 państw członkowskich w celu zbadania ewentualnych zbrodni wojennych i naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka podczas wojny Rosji z Ukrainą. - Jesteśmy zaangażowani w wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi, aby postawić przed wymiarem sprawiedliwości osoby odpowiedzialne za okrucieństwa - podkreślił.

