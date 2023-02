O dodatkowych dwóch miliardach dolarów, które mają zostać przekazane Ukrainie, powiedział w czwartek doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego.

- Będziemy nadal przyglądać się temu, co jest konieczne, i upewniać się, że dostarczamy to, co jest niezbędne, aby Ukraina miała to, czego potrzebuje, by odnieść sukces na polu bitwy - powiedział Sullivan dla CNN.

Lloyd Austin: Będziemy z Ukrainą, dopóki będzie starała się odzyskać swoje terytoria

Z kolei sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział w wywiadzie dla CNN, że Stany Zjednoczone uważają, że dostarczenie broni Ukrainie, a także szkolenie Sił Zbrojnych Ukrainy "zmieni dynamikę na polu bitwy" i pozwoli siłom ukraińskim "przebić się przez rosyjską obronę".

- Szkolimy i wyposażamy kilka brygad piechoty zmechanizowanej - to całkiem poważna zdolność - powiedział Austin.

Ponadto, według niego, do Ukrainy trafia dodatkowa artyleria. - Będą więc mieli okazję przebić się przez rosyjską obronę i manewrować, i myślę, że stworzy to inną dynamikę - podkreślił sekretarz obrony USA.

Potwierdził także konsekwentne stanowisko administracji Bidena, że Stany Zjednoczone pozostaną z Ukrainą tak długo, jak będzie to konieczne.

- Dopóki Ukraina będzie prowadziła operacje i starała się odzyskać swoje suwerenne terytorium, będziemy z nią - zaznaczył sekretarz obrony USA Lloyd Austin.

Ochrona ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Departament Stanu dołoży siedem milionów dolarów

Także amerykański Departament Stanu ogłosił w czwartek przekazanie siedmiu mln dolarów na ochronę ukraińskiego dziedzictwa kulturowego zagrożonego w wyniku rosyjskiej agresji.

Biuro ds. edukacji i kultury departamentu (ECA) planuje wesprzeć wysiłki dla ratowania obiektów i znajdujących się tam kolekcji ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.

Inicjatywa jest reakcją na zagrożenie tożsamości kulturowej i dziedzictwa Ukrainy przez siły rosyjskie. Fundusze przeznaczone są zarówno na ochronę zbiorów, jak też naprawę zniszczeń.