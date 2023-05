Ursula von der Leyen w Kijowie. Świętuje Dzień Europy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła we wtorek rano do Kijowa, który - jak oświadczyła - jest dziś odpowiednim miejscem do świętowania Dnia Europy. Von der Leyen spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który dzień wcześniej ogłosił 9 maja Dniem Europy w swoim kraju.

"Dobrze jest być z powrotem w Kijowie. Gdzie każdego dnia bronione są drogie nam wartości. Jest to więc odpowiednie miejsce do świętowania Dnia Europy. Z zadowoleniem przyjmuję decyzję prezydenta Zełenskiego o ustanowieniu 9 maja Dniem Europy również tutaj na Ukrainie" - napisała von der Leyen na Twitterze.