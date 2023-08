BBC News podkreśla, że pierwsze zauważalne zmiany w zachowaniu rosyjskich polityków miały zostać zaobserwowane w październiku 2021 r. przez amerykańską podsekretarz stanu ds. politycznych Victorię Nuland . Dyplomatka spotkała się wówczas z rosyjskim wiceministrem Siergiejem Riabkowem, mieli dyskutować o pracy rosyjskich i amerykańskich misji dyplomatycznych. Riabkow, który znał Nuland od lat , tym razem nawet "nie podnosił wzroku znad kartki papieru" i ograniczył się do przeczytania oficjalnego stanowiska Moskwy.

Choć w wersji oficjalnej Nuland zapewniała, że negocjacje były produktywne to w rozmowach prywatnych nie szczędziła jednoznacznych komentarzy. Według źródeł BBC dyplomatka miała być zszokowana zachowaniem kolegi, wskazywała, że zarówno Riabkow, jak i obecny na sali wiceminister obrony Aleksander Fomin "zachowywali się jak roboty z kartkami papieru" i "mówili to, co chciałyby usłyszeć osoby, których nawet nie było na miejscu".