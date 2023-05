Ukryty cel wizyt Li? Media o nakłanianiu do "zgody"

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Zgoda na rozejm, który pozostawiłby okupowane tereny Ukrainy pod rosyjską kontrolą - właśnie do tego, według "Wall Street Journal", miał nakłaniać wysłannik Chin ds. Ukrainy Li Hui podczas niedawnych spotkań europejskich dyplomatów. Jak dodano, Europejczycy przyjęli go z rezerwą. Dyplomaci sceptycznie podchodzą również do kwestii Chin jako neutralnego mediatora w rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zdjęcie Wysłannik Chin ds. Ukrainy Li Hui / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/HANDOUT / ANADOLU AGENCY / AFP