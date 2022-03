Kijów, stolica Ukrainy, mierzy się z działalnością dywersantów rosyjskich.

"Policja zatrzymała w kijowskim metrze sabotażystów. Chowali pociski w pluszowej zabawce" - tak opisano dwie fotografie widniejące na profilu NEXTY. Na jednej z nich widać czwórkę mężczyzn stojących twarzami do ściany i pilnowanych przez uzbrojonego funkcjonariusza. Ręce trzech z nich są skute kajdanami. Kolejne zdjęcie przedstawia rozprutego pluszowego misia, obok którego leży kilkanaście nabojów.

Inni rosyjscy dywersanci zaatakowali w niedzielę rodzinę z trojgiem dzieci - rodzice i córka zmarli a dwójka pozostałych dzieci została ciężko ranna.

Reklama

Wojna w Ukrainie. "Rosyjska armia coraz bliżej miasta"

W środę mer Kijowa Witalij Kliczko oznajmił w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, że rosyjska armia jest coraz bliżej miasta. Apelował do mieszkańców, by nie wychodzili bez absolutnej konieczności z domów, a gdy rozlegają się syreny, szli do ukrycia. Wezwał także o przestrzeganie godziny policyjnej, która obowiązuje od godz. 20 do 7 rano.

88 proc. Ukraińców wierzy w wygraną z Rosją

88 proc. Ukraińców wierzy, że uda się odbić atak Rosji na ich kraj, a 80 proc. wyraża gotowość do walki z bronią w ręku - wykazał opublikowany w środę sondaż grupy Rejtynh.

Socjolodzy podkreślają, że odsetek osób wierzący w zwycięstwo nad Rosją rośnie praktycznie z dnia na dzień. Przy tym wiara w zwycięstwo dominuje we wszystkich regionach kraju.

Znacznie wzrósł odsetek osób gotowych bronić kraju z bronią w ręku. Obecnie jest to 80 proc. w porównaniu z 59 proc. w 2020 r. Przy tym gotowość taką deklarują w większym stopniu mężczyźni (90 proc.) niż kobiety (70 proc.).

98 proc. respondentów popiera działania ukraińskich sił zbrojnych, 93 proc. - prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a 84 proc. merów miast. Zdecydowana większość mieszkańców popiera też przystąpienie ich kraju do UE (86 proc.) i NATO (76 proc.). Są to najwyższe wskaźniki w historii kraju.

Przy tym 61 proc. zapytanych wierzy, że Ukraina zostanie członkiem UE w ciągu najbliższego roku-dwóch. Tylko 4 proc. w ogóle nie wierzy w członkostwo UE w porównaniu z 26 proc. przed rokiem.