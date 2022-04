Ukraińskie żołnierki przeżyły piekło w rosyjskiej niewoli

Ukraińskie żołnierki, które trafiły do rosyjskiej niewoli, były poddawane torturom i brutalnemu traktowaniu - poinformowała we wtorek rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denisowa. Kobiety musiały rozbierać się do naga, obcinano im włosy, niektóre zmuszano do udziału w propagandowych materiałach.

Zdjęcie Ukraińskie żołnierki były torturowane przez Rosjan / facebook/Людмила Денісова /