"Dowództwo Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało o zniszczeniu jednostki okupantów w obwodzie donieckim oraz bojowego wozu piechoty, w którym znajdował się dowódca batalionowej grupy taktycznej wraz z szefem sztabu. Zlikwidowani żołnierze 1. Batalionowej Grupy Taktycznej 70. Pułku Strzelców Zmotoryzowanych 42. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych 58. Armii Południowego Okręgu Wojskowego wsławili się masowymi mordami ludności cywilnej w Syrii" - czytamy we wpisie CPD.

"Zniszczone pododdziały miały w swoich szeregach wielu uczestników masowych zabójstw syryjskich cywilów. Jak się okazało, doświadczenie wojny z bezbronnymi ludźmi nie pomogło Rosjanom podczas spotkania z naszymi żołnierzami" - dodało Centrum.

