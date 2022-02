Na pokładzie Ił-76 miało znajdować się około stu spadochroniarzy. Strona rosyjska na razie nie skomentowała tej informacji.

Z kolei według informacji ukraińskiej armii śmigłowiec i samolot szturmowy Su-25 zostały zestrzelone krótko po północy w rejonie operacji sił zbrojnych Ukrainy za pomocą systemu rakietowego ziemia-powietrze SA-300.

Kolejny rosyjski samolot, myśliwiec szturmowy Su-25, został zestrzelony przez ukraińskiego pilota w pobliżu miasta Winnica na środkowej Ukrainie. Trwają poszukiwania pilota.

Ciężkie walki toczą się w mieście Wasylki w obwodzie kijowskim, gdzie wojska rosyjskie próbują dokonać desantu z powietrza - poinformowało ukraińskie wojsko.

Reklama

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują szpitale i przedszkola

W mediach społecznościowych pojawiły się w piątek nagrania pokazujące jak rosyjski pojazd opancerzony zmiażdżył cywilnym samochód osobowy. Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła już do śmierci dziesiątek niewinnych ludzi, również dzieci. Atakowane są obiekty cywilne, w tym szpitale i przedszkola.

W Kijowie na publicznej drodze rosyjski czołg brutalnie wjechał w samochód osobowy, po czym cofnął się i odjechał. Świadkowie zdarzenia wydostali z auta kierowcę, któremu udało się przeżyć.

W elektrowni w Czarnobylu Rosjanie drugą dobę przetrzymują personel jako zakładników.

- Zabijają ludzi i zamieniają spokojne miasta w cele wojskowe. To okropne i nigdy nie zostanie wybaczone - powiedział Zełenski o siłach rosyjskich ubiegłej nocy.

Apel do Ukraińców

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zaapelował do Ukraińców o zamieszczanie w sieciach społecznościowych informacji dokumentujących rosyjską agresję by obywatele Rosji "widzieli, co popierają".

- Trzeba pokazać światu i samym obywatelom Rosji, że wojska rosyjskie ostrzeliwują nasze miasta, zabijają kobiety i dzieci. A ci, którzy utrudniają Ukrainie walkę albo blokują sankcje przeciwko państwu-zabójcy - plamią swoje ręce krwią niewinnych ludzi - oświadczył w piątek.