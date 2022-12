Ukraińskie MSZ: Orban patologicznie lekceważy nasz kraj

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Wypowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana świadczą o patologicznym lekceważeniu Ukrainy i narodu ukraińskiego, który opiera się rosyjskiej agresji, a także o jego własnej politycznej krótkowzroczności - oświadczyło we wtorek ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Była to reakcja na słowa polityka o tym, że "Ukraina może walczyć tylko tak długo, jak długo Stany Zjednoczone wspierają ją, przekazując broń i pieniądze, a jeśli Amerykanie zechcą pokoju, to zapanuje pokój".

Zdjęcie Viktor Orban / AFP