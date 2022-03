Ukraińskie MSW: Wzięto do niewoli najemnika z "grupy Wagnera"

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Ukraina - Rosja

Doradca w ukraińskim MSW Anton Heraszczenko poinformował we wtorek o wzięciu do niewoli najemnika z rosyjskiej formacji zbrojnej nazywanej "grupą Wagnera". Według Heraszczenki Rosjanin wcześniej walczył w Syrii. Grupa Wagnera, jak podawał brytyjski "The Times", ma za zadanie zamordowanie Wołodymyra Zełenskiego.

Zdjęcie Grupa Wagnera składa się z najemników walczących na całym świecie / AP/Associated Press / East News