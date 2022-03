Według niego w najbliższych dniach odbędzie się kluczowa bitwa w rosyjsko-ukraińskiej wojnie.

Zobacz też: Wojna Rosja-Ukraina. Rosyjska propaganda oskarża Polskę. Charles Michel reaguje

- Na podejściach do Kijowa koncentruje się dosyć duża liczba rosyjskiego uzbrojenia i rosyjskich wojsk. Jesteśmy świadomi, że bitwa o Kijów to kluczowa bitwa następnych dni - powiedział Denysenko.

Reklama

Unieszkodliwiono 1/3 rosyjskiego wojska

"W ciągu niecałych 11 dni Siły Zbrojne Ukrainy unieszkodliwiły ok. 46 tys. wojskowych Rosji; obejmuje to zabitych, rannych i wziętych do niewoli" - pisze w niedzielę portal NV.ua, powołując się na byłego ministra obrony Ukrainy Andrija Zahorodniuka.

Unieszkodliwiono jedną trzecią zgromadzonego wojska - dodano.