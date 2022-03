Ukraińskie miasta bronią się przed rosyjską armią

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ponownie wyraził obawę, iż Rosja może użyć w trwającej wojnie wojsk białoruskich. Jak powiadomił ukraiński sztab we wtorek na Facebooku dobiega końca koncentrowanie jednostek białoruskich na granicy z Ukrainą.

Według sztabu wojska rosyjskie planują "zaangażowanie najlepiej przygotowanych jednostek" białoruskich.

W poniedziałek sztab informował, że wojska rosyjskie prowadzą ostrzały rakietowe i lotnicze głównie z terytorium Białorusi i że "istnieje wysokie prawdopodobieństwo użycia sił Białorusi".

Reklama

Wojna w Ukrainie. Ofiary ostrzału pod Kijowem

W wyniku poniedziałkowych rosyjskich ostrzałów rakietowych w Wasylkowie pod Kijowem zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne - poinformowała mer tego miasta Natalia Bałasynowycz.

Rannych przewieziono do szpitala. Mer zaapelowała do mieszkańców o pozostawanie w schronach.

Bałasynowycz poinformowała na Facebooku, że w ostrzale zniszczony został czteropiętrowy budynek, w którym byli ludzie. - To straszne nieszczęście. Po prostu brak mi słów - powiedziała w nagraniu.

Jak dodała, w sąsiedniej miejscowości Kalinówka w wyniku ostrzału rakietowego zniszczone zostały trzy domy. Na razie nie ma informacji czy są ofiary.

Wojna w Ukrainie. "Chersoń był i pozostaje ukraiński"

- Przy wjazdach do Chersonia wojska rosyjskie ustawiły punkty kontrolne. Trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie się dalej rozwijać. (...) Chersoń był i pozostaje ukraiński - zapewnił we wtorek nad ranem mer Chersonia Ihor Kołychajew.

Zaapelował do mieszkańców o zachowanie zimnej krwi.

- Proszę każdego z was o zachowanie spokoju i rozsądku. Nie wychodźcie na zewnątrz podczas godziny policyjnej. Nie wszczynajcie z nikim agresywnych dyskusji i nie prowokujcie wroga do konfliktów. Największą wartością tego miasta jest wasze życie. To nie jest bójka, to wojna. A wojnę wygrywa się rozsądnymi działaniami i opanowaniem. Chersoń przetrwa! Ale dajcie mu na to szansę - wezwał mer.

Chersoń to około 300-tysięczne miasto położone nad Dnieprem niedaleko jego ujścia do Morza Czarnego.