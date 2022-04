Pułkowo to jedno z pięciu największych lotnisk w Rosji. Spółką zarządzającą jest rosyjskie przedsiębiorstwo Gates of the Northern Capital, w jednej czwartej należące do niemieckiej firmy Fraport.

Ponad 31 proc. udziałów Fraportu należy do kraju związkowego Hesja, a około 21 proc. do miasta Frankfurt.

Prawnik Viktor Winkler przekazał niemieckiemu portalowi Hessenschau, że jeśli fakt wykorzystywania lotniska Pułkowo przez armię rosyjską w wojnie z Ukrainą zostanie potwierdzony, to można uznać, że Fraport łamie prawo międzynarodowe.

Niemieckie przedsiębiorstwo twierdzi, że lotnisko Pułkowo jest cywilne, a firma nie ma wiedzy o jego wojskowej funkcji.

Wojna w Ukrainie. Straty Rosjan

24 lutego wojska rosyjskie najechały na niepodległe terytorium Ukrainy i od tego czasu okupują ten kraj. Z najnowszych informacji wynika, że część rosyjskich wojsk wycofała się z okolic Kijowa i przenosi swoje siły na inne obszary Ukrainy. W kręgu zainteresowania Rosjan pozostaje Donbas. To właśnie wschodnie i południowo-wschodnie terytoria Ukrainy są w ostatnim czasie w najtrudniejszej sytuacji.

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 17,7 tys. żołnierzy, a także 625 czołgów, 316 systemów artyleryjskich, 143 samoloty i 131 śmigłowców - napisano w piątkowym komunikacie sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy.

Jak podano, Rosja straciła również 1751 pojazdów opancerzonych, 96 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy przeciwlotnicze, 1220 samochodów, 7 okrętów, 76 cystern z paliwem, 85 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu.