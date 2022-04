"Części zamienne i podzespoły zostaną wykorzystane do remontów naszej floty powietrznej. Otrzymaliśmy to wsparcie dzięki współpracy z rządem Stanów Zjednoczonych" - przekazano w komunikacie służb prasowych lotnictwa wojskowego, cytowanym przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

We wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby poinformował, że Ukraina otrzymała od innych krajów "samoloty i części zamienne do swoich samolotów". Zaznaczył, że USA pomogły w transporcie części, ale nie w przekazaniu całych samolotów.

- Powiedziałbym, nie wchodząc w to, co przekazały inne kraje, że Ukraińcy otrzymali dodatkowe platformy i części, by mogli zwiększyć rozmiar swojej floty samolotów - powiedział Kirby podczas konferencji prasowej. Jak dodał, w efekcie tej pomocy Ukraina dysponuje większą liczbą samolotów, niż dwa tygodnie temu.

Sztab generalny: Wojsko rosyjskie straciło 20 900 żołnierzy

Środa to 56. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że od początku konfliktu wojsko rosyjskie straciło około 20 900 żołnierzy.

Siły rosyjskie straciły dotąd 815 czołgów, 2087 transporterów opancerzonych, 391 systemów artyleryjskich, 136 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 67 systemów obrony przeciwlotniczej, 171 samolotów, 150 śmigłowców, 1504 samochody, osiem okrętów, 76 cystern z paliwem oraz 165 samolotów bezzałogowych.