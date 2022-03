Ukraińskie dzieci z oddziałów onkologicznych trafiły do Polski. Ołena Zełenska dziękuje

Ukraina - Rosja

"Jeszcze wczoraj ukrywali się przed ostrzałem w piwnicach klinik. Teraz przekraczają polską granicę w drodze, aby znaleźć bezpieczeństwo i, co najważniejsze, kontynuować leczenie" - napisała w mediach społecznościowych Ołena Zełenska. Pierwsza dama Ukrainy odniosła do się 73 dzieci, leczących się onkologicznie, które trafiły do Polski. We wpisie podziękowała parze prezydenckiej oraz lekarzowi z Gdańska prof. Piotrowi Czaudernie.

Zdjęcie Pierwsza dama Ołena Zełenska opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym poinformowała, że 73 dzieci, leczących się onkologicznie trafiło do Polski. Podziękowała polskiej parze prezydenckiej oraz lekarzowi z Gdańska prof. Piotrowi Czaudernie / Carlos Diaz / PAP/EPA