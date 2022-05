Ukraiński wywiad: Rosyjscy dowódcy opuścili pozycje. Mają ochraniać paradę w Mariupolu

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

Kremlowskie władze zmusiły rosyjskich oficerów do opuszczenia pozycji bojowych, by zapewnić ochronę parady wojskowej w oblężonym Mariupolu - podał ukraiński wywiad wojskowy. Rosjanie mają triumfalnie przejść przez zniszczone przez nich miasto 9 maja, gdy przypada Dzień Zwycięstwa. Agresorzy przekazali z kolei, że obrońcy Mariupola wyszli z białą flagą na drogę ewakuacyjną. Zareagował na to pułk Azow, który wyjaśnił, że takich proporców używa się do ewakuacji cywilów.

Zdjęcie Zniszczenia w Mariupolu i opuszczony rosyjski czołg / AA/ABACA/Abaca / East News