Ukraiński wywiad: Rosja szykuje się do wojny na swoim terytorium

Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej zobowiązało Rosyjskie Koleje Żelazne (RŻD) do wzmocnienia współpracy z MSW i Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB); wynika to z obaw przed aktami dywersji - przekazał w poniedziałek na Facebooku wywiad wojskowy Ukrainy.

Ukraiński wywiad o niepokoju Moskwy

"Rosja szykuje się do wojny partyzanckiej na swoim terytorium. (...) Podwyższone środki bezpieczeństwa tłumaczone są 'zagrożeniem ingerencją w działalność obiektów infrastruktury krytycznej' w obwodzie rostowskim i Kraju Krasnodarskim" - poinformowano w komunikacie ukraińskiego wywiadu.

W ocenie ukraińskiej służby, szczególny niepokój Moskwy wywołują "działania 'partyzantów kolejowych' na Białorusi, celowo uszkadzających linie kolejowe łączące ten kraj z Ukrainą, aby utrudnić rosyjskie dostawy do strefy działań wojennych".

Kolejną przyczyną decyzji Kremla mają być "niedawne eksplozje w składach produktów naftowych i amunicji koło Biełgorodu, które wywołały panikę w sąsiednich rosyjskich regionach i obawy o przeniesienie wojny na terytorium Rosji" - dodano w informacji wywiadowczej.

