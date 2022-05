- To, co teraz mamy na sobie, jest przerażające. Trudno to nazwać ekwipunkiem - skarży się matce żołnierz, który niedawno został wysłany na wojnę w Ukrainie.

Prosi ją następnie o pożyczenie pieniędzy, bo chce sam sobie kupić kamizelkę taktyczną, kuloodporną i hełm.

Wojna w Ukrainie. Straty Rosji

W środę sztab generalny armii ukraińskiej podał, że rosyjskie straty w czasie inwazji na Ukrainę sięgnęły już 26 350 żołnierzy. W ciągu dobry przeciwnik stracił kolejnych 350 żołnierzy, 17 czołgów, prawie 50 wozów opancerzonych i dziewięć systemów artyleryjskich.

Całkowite straty bojowe Rosjan na 11 maja to według strony ukraińskiej 26 350 żołnierzy, a także 1187 czołgów, 2856 pojazdów opancerzonych, 528 systemów artyleryjskich, 185 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 87 systemów obrony przeciwlotniczej, 199 samolotów, 160 śmigłowców, 1997 pojazdów bojowych i cystern, 12 jednostek pływających, 390 dronów i 94 pociski manewrujące.