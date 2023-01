Ukraiński wywiad: Putin nakazał zajęcie Donbasu do marca

Oprac.: Marta Stępień Ukraina - Rosja

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu Andrij Jusow powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin nakazał nowo mianowanemu dowódcy sił w Ukrainie Walerijowi Gierasimowowi zajęcie Donbasu do marca - donosi portal Ukraińska Prawda. Zdaniem Jusowa to "priorytetowy kierunek" dla Rosjan, ale to nie pierwszy wyznaczony termin, jaki padł.

Zdjęcie Prezydent Rosji Władimir Putin i gen. Walerij Gierasimow / Pool Sputnik Kremlin/Associated Press / East News