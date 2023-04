O dokumentach na temat "planów kontrofensywy" Jusow mówił w piątek na antenie ukraińskiej telewizji.

- W ostatnich dziesięcioleciach najbardziej udane operacje rosyjskich służb specjalnych miały miejsce w Photoshopie. Z wstępnej analizy tych materiałów widzimy nieprawidłowe liczby strat po obu stronach. Część informacji wyraźnie została wyciągnięta z dostępnych dla wszystkich źródeł - powiedział przedstawiciel HUR.

Ukraiński wywiad: Wróg zobaczy i poczuje plany kontrofensywy na polu bitwy

Jak przekazał, do kontrofensywy ostatecznie dojdzie, ale "główne plany wróg zobaczy i poczuje na polu bitwy". Zdaniem przedstawiciela ukraińskiego wywiadu, Rosjanie mogli sfałszować dokumenty, by zakłócić albo spowolnić dostawy broni z Zachodu.

W trakcie rozmowy Jusow został także zapytany o wypowiedź sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksiaj Daniłowa, który stwierdził, że informacje na temat kontrofensywy posiada nie więcej niż pięć osób.

- Pan Daniłow wie o czym mówi. To są ściśle tajne informacje. Ostateczne decyzje będę podejmowane przez ukraińskie wojskowo-polityczne kierownictwo - zaznaczył.

Tajne dokumenty ws. ukraińskiej kontrofensywy

W mediach społecznościowych - na Twitterze i Telegramie - pojawiły się tajne dokumenty, które opisywały szczegółowo USA i NATO dotyczące rozbudowy ukraińskiej armii przed planowaną kontrofensywą - podał The New York Times. Dokumenty, które opisano jako "ściśle tajne" miały wyciec z Pentagonu. Według doniesień portalu Pentagon zalecił śledztwo w sprawie.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak odniósł się do sprawy za pośrednictwem serwisu Telegram. Jak ocenił, jest to operacja dezinformacyjna Rosji. "Rosja szuka wszelkich sposobów na to, by przejąć inicjatywę w sferze informacyjnej i wpłynąć na scenariusze ukraińskiej kontrofensywy" - napisał.

"Jeśli chodzi o faktyczne plany kontrofensywy, rosyjskie wojska bez wątpienia zapoznają się z nimi jako pierwsze. Przypuszczam, że stanie się to bardzo szybko" - dodał.