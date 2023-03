Ukraiński porucznik pobił poborowego. Chciał go ukarać za pijaństwo

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym ukraiński porucznik kopie żołnierza. Dowódca tłumaczył, że to miała to być kara za to, że poborowy pił alkohol. Oficer został zawieszony w obowiązkach.

Zdjęcie Nagranie wyciekło do sieci / TPXYA / Telegram