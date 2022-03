- My jako naród nie pragniemy śmierci tych, którzy są naszymi sąsiadami. Ale ponieważ przyszli oni do naszego domu, to bronimy swojej rodziny, swojej Ojczyzny, swojej ziemi. Nasi walczący bronią wszystkich Ukraińców. Bronić, zabijać wroga to nie grzech - powiedział metropolita.

Dodał, że broniąc się, Ukraińcy nie pragną cudzej własności. - A ten, kto przyszedł do nas z mieczem, od tego miecza zginie - oznajmił Epifaniusz.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, śmierć poniosło ponad 12 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

