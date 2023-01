"Jestem optymistą. Po prawie roku od rozpoczęcia tej wielkiej rosyjskiej inwazji wielu ludzi w Niemczech w końcu zrozumiało, że w tej wojnie chodzi o istnienie Ukrainy i o pokój w całej Europie" - stwierdził Makiejew w rozmowie z tygodnikiem "Wirtschaftswoche".

Wojna w Ukrainie. Ambasador Ukrainy dziękuje za broń od Niemiec

Bojowe wozy piechoty - takie jak Marder - są przeznaczone do bezpiecznego transportu małych grup żołnierzy na pole walki oraz zapewniania wsparcia na linii frontu. Z kolei czołgi mają dużą siłę ognia, są używane do walki z innymi czołgami lub pozostałymi celami wroga. "Nasze siły lądowe odniosą ogromne korzyści z bojowego wozu piechoty Marder" - potwierdził Makiejew.

Dyplomata wyraził także przekonanie, że po Marderach do Ukrainy będą mogły trafić także zachodnie czołgi typu Leopard, których przekazanie rozważą m.in. Polska.

Ambasador podziękował również stronie niemieckiej za dostarczenie systemów obrony przeciwlotniczej. Zapowiadany system Patriot, wraz z przekazanymi już Gepardami i systemem IRIS-T, w decydujący sposób przyczyni się "do ochrony ukraińskiego nieba przed rosyjskimi rakietami".

"Nawet jeśli dla niektórych brzmi to dziwnie, niemiecka broń ratuje życie i przyczynia się do przywrócenia pokoju w Europie" - skomentował dyplomata.

Niemcy wyślą Ukrainie systemy Patriot

Jak podkreśliła agencja Associated Press, Niemcy - idąc w ślady USA i Francji - zapowiedziały w czwartek przekazanie Ukrainie w pierwszym kwartale 2023 roku transporterów opancerzonych Marder, a także baterii rakiet przeciwlotniczych Patriot.

Wysłanie systemu Patriot do Ukrainy "nastąpiło na prośbę USA i jest spodziewane w pierwszym kwartale" - potwierdził w piątek rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit. Jak wyjaśnił, będzie to "uzupełnienie systemów Patriot, które Niemcy wysłały lub planują wysłać na Słowację i do Polski".