Ukraińska nauczycielka dowodzi polską armatohaubicą AHS Krab

"To nic specjalnego. To tylko pierwsza kobieta, dowodząca oddziałem artylerii Sił Zbrojnych Ukrainy, która stoi na gruzach pancernego sprzętu okupanta, który został zniszczony przez jej jednostkę" - napisał na Twitterze Anton Heraszczenko.

Ukraina. Nauczycielka dowodzi polską armatohaubicą Krab

"Ljubow Płaksjuk, z zawodu nauczycielka historii, z powołania artylerzystka. Od pierwszych dni inwazji broni Ukrainy" - dodał ukraiński polityk.



Pokazał także zdjęcia ukraińskiej żołnierki. Została ona również sfotografowana na polskiej samobieżnej armatohaubicy AHS Krab.



Ukraina a polskie armatohaubice Krab

W czerwcu najpierw za naszą wschodnią granicę trafiło 18 sztuk AHS Krab, które pochodziły z zasobów Wojska Polskiego, a następnie Ukraina zdecydowała się na zakup ok. 60 tych armatohaubic.

Tym samym Ukraina stała się pierwszym państwem eksportowym, do jakiego trafiły Kraby. Są one produkowane w zakładach Huta Stalowa Wola, które należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wartość transakcji wyniosła około trzy miliardy złotych.

AHS Krab to samobieżna armatohaubica kalibru 155 mm, zdolna do rażenia celów na odległość do 40 km. Podwozie gąsienicowe produkowane jest na licencji koreańskiego podwozia K9.